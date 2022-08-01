"ЛУКОЙЛ" поддерживает учреждения культуры Кстовского района

Фото:
Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Заксобрания Нижегородской области Антон Гребень 19 августа оценил окончание ремонтных работ в Доме культуры поселка Ждановского Кстовского округа.
Благодаря поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" и Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" к началу нового учебного года в актовом зале сельского учреждения культуры обновили кресла. Теперь места для зрителей не только более красивые и комфортные – их стало больше. Кроме того, в самом зале проведен небольшой косметический ремонт.
"Я знаю, что этот Дом культуры очень востребован у жителей Большеельнинского сельсовета. Досуговая деятельность должна быть в шаговой доступности, а на селе учреждения культуры всегда были центром притяжения и детей, и взрослых. Компания "ЛУКОЙЛ" поддерживает такие социально значимые проекты", – сказал Антон Гребень.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+