"ЛУКОЙЛ" поддерживает учреждения культуры Кстовского района Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Заксобрания Нижегородской области Антон Гребень 19 августа оценил окончание ремонтных работ в Доме культуры поселка Ждановского Кстовского округа.

Благодаря поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" и Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" к началу нового учебного года в актовом зале сельского учреждения культуры обновили кресла. Теперь места для зрителей не только более красивые и комфортные – их стало больше. Кроме того, в самом зале проведен небольшой косметический ремонт.

"Я знаю, что этот Дом культуры очень востребован у жителей Большеельнинского сельсовета. Досуговая деятельность должна быть в шаговой доступности, а на селе учреждения культуры всегда были центром притяжения и детей, и взрослых. Компания "ЛУКОЙЛ" поддерживает такие социально значимые проекты", – сказал Антон Гребень.