НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию председателя комитета по экологии ЗС НО Владислава Атмахова

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию председателя комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Атмахова.
Тема интернет-конференции: "Итоги уходящего 2022 года".
Вопросы Владиславу Атмахову принимаются до 9 декабря.
В рамках интернет-конференции председатель комитета по экологии, Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в ЗС НО, координатор НРО в Нижегородской области Владислав Атмахов ответит на вопросы читателей агентства об итогах уходящего года, перспективах, экологической повестке в регионе и законодательной работе.
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