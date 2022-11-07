НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию председателя комитета по экологии ЗС НО Владислава Атмахова Политика

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию председателя комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Атмахова.

Тема интернет-конференции: "Итоги уходящего 2022 года".

Вопросы Владиславу Атмахову принимаются до 9 декабря.

В рамках интернет-конференции председатель комитета по экологии, Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в ЗС НО, координатор НРО в Нижегородской области Владислав Атмахов ответит на вопросы читателей агентства об итогах уходящего года, перспективах, экологической повестке в регионе и законодательной работе.