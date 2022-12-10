Иван Носков: "Региональный совет – это рабочий инструмент для достижения общих задач на благо жителей Нижегородской области" Политика

Иван Носков Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков оценил преимущества Регионального совета Нижегородской области - нового формата работы областного правительства с муниципалитетами.

"Региональный совет, созданный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, – это объединение, важное, в первую очередь, для муниципалитетов. Здесь мы можем обменяться опытом, мнениями по важным для наших жителей вопросам.

Неважно, большой или маленький район, находится он на севере или на юге области, аграрный он или промышленный – задачи у нас одинаковые, а проблемные вопросы чаще всего схожи. И Регсовет дает нам возможность обозначить проблему, обсудить ее между собой, получить некое консолидированное мнение и вынести его на уровень областного правительства и губернатора. В обсуждение вовлекаются члены правительства, дают свою оценку, подсказывают, объясняют, дополняют. И чаще всего уже в рамках Регсовета появляется какое-то решение, поручение, предложение. Дело сдвигается с мертвой точки, и, в конечном итоге, сложная задача решается.

Некоторые наши сегодняшние предложения будут вынесены на уровень Федерации, и, может быть, Нижегородская область даже задаст федеральный тренд, станет первопроходцем в решении задач общероссийского масштаба. В целом, Региональный совет – это рабочий инструмент для достижения общих задач на благо жителей Нижегородской области", - отметил Иван Носков.

Напомним, главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представили проекты по развитию региона на Регсовете.

С учетом этих предложений Стратегия развития Нижегородской области будет актуализирована.