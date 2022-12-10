Александр Щелоков: "Такой формат, как Регсовет, мы давно ждали!" Политика

Александр Щелоков Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава объединённого городского округа г. Арзамас Александр Щелоков оценил преимущества Регионального совета Нижегородской области - нового формата работы областного правительства с муниципалитетами.

"Про новый формат - Региональный совет, думаю, можно сказать одним словом: "Ждали!". Ждали освобождения от текучки, чтобы можно было сесть и спокойно обсудить те вопросы, которые у нас накопились и которые ставят перед нами жители. Здорово, что мы, муниципалитеты, смогли здесь соединиться с регионалами и два дня потратить на мозговой штурм, а не где-то мимоходом что-то обсудить. В этом, мне кажется, самая главная суть и самое большое достижение этих двух дней Регсовета", - подчеркнул Александр Щелоков.

Напомним, главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представили проекты по развитию региона на Регсовете.

С учетом этих предложений Стратегия развития Нижегородской области будет актуализирована.