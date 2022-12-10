Станислав Прокопович: "Стартовала работа в рамках проекта комплексного развития нижегородского электротранспорта" Общество

Станислав Прокопович

Председатель постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович подвёл итоги развития транспортной сферы в 2022 году и обозначил основные задачи на следующий год.

"Одним из важных событий уходящего года для Нижнего Новгорода считаю начало строительства новых станций метро. Вопрос, который не находил решения долгие годы, наконец перешел в стадию реализации. Продление веток метрополитена в Сормове, а также от станции "Горьковской" до площадей Свободы и Сенной существенно разгрузит дороги города. Уверен, что для жителей и гостей Нижнего Новгорода это станет хорошим подспорьем.

Также важным событием 2022 года было открытие транспортной развязки на улице Циолковского, которая позволила нижегородцам и жителям области избежать многокилометровых пробок.

Стартовала работа в рамках проекта комплексного развития городского электротранспорта. Впереди нас ждёт реконструкция депо, рельсового хозяйства, закупка нового подвижного состава, благоустройство прилегающих к путям территорий.

Лично я уверен, что трамвай является не только удобным, экологичным и безопасным видом наземного транспорта, это ещё и привычным способом перемещения для жителей города. В Ворсме Нижегородской области создано совместное с коллегами из Республики Беларусь производство, на котором будет выпускаться современный городской электротранспорт. В том числе там будут производиться трамваи и для Нижнего Новгорода.

В следующем году мы продолжим реализацию этих проектов, уверен, что все будет исполнено качественно и в срок!"