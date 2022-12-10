Табличку об установлении мирового рекорда установили на станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Табличку об установлении мирового рекорда установили на станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Напомним, в октябре член богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Сергей Агаджанян на станции "Пролетарская" протащил состав весом 134 тонны на 30,6 метров за 1 минуту 49 секунд.

Кроме того, для усложнения рекорда и зрелищности Сергей Агаджанян во время буксировки надул до разрыва 4 медицинские грелки.

Видео с установлением рекорда можно посмотреть по ссылке.