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17 января 2023 16:32  [140] Ямочный ремонт выполнен в январе на пяти улицах Нижегородского района
Общество

Ямочный ремонт выполнен в январе на пяти улицах Нижегородского района

17 января 2023 16:32  [140] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ямочный ремонт выполнен в январе 2023 года на пяти улицах Нижегородского района.

Как рассказали в администрации района, дорожные рабочие выполняли ремонт проезжей части на улицах Белинского, Большой Печерской, Бринского, Малой Ямской и Алексеевской.

По словам и.о.главы Нижегородского района Сергея Крутова, в связи с установившейся погодой ямочный ремонт дорог производился методом "холодного асфальта" либо при помощи брусчатки. Он отметил, что ремонт брусчаткой является временной мерой: при наступлении положительных температур дорогу отремонтируют традиционным способом укладки асфальтобетона.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде из-за последствий непогоды начат ямочный ремонт дорожного покрытия, работы по устранению выявленных дефектов производят в зимнем варианте.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников отметил, что погодные аномалии в виде ледяного дождя, оттепели и гололеда оказали негативное воздействие на состояние полотна ряда городских автомобильных дорог. "Некоторые участки дорожных покрытий требуют оперативного технологического вмешательства – устранения выявленных дефектов и ямочного ремонта на опасных и аварийных участках. Сейчас работа идет в "зимнем варианте", затем ремонтные работы будут проведены в теплое время, когда будет использован классический метод укладки горячего асфальта", - подчеркнул Андрей Житников.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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