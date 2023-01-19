Исторический дом на улице Звездинка в Нижнем Новгороде может быть реконструирован Общество

Фото: Яндекс.Карты

Исторический дом на улице Звездинка в Нижнем Новгороде может быть реконструирован. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

Согласно информации, здание №40/51 находится в границе охранной зоны регионального ОКН "Усадьба М.Н. Щелокова".

В настоящее время дом расселяется, после чего он будет изъят для нужд районной администрации. Решение о реставрации или сносе будет принято Экспертным советом при Минграде Нижегородской области с участием экспертов Общественного совета при УГООКН.

Построенное в 1916 году здание было признано подлежащим сносу спустя 100 лет - в 2016 году.

Ранее сообщалось, что почти 90 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на разработку проектов по сохранению семи нижегородских ОКН.