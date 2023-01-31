Бесплатные показы фильма "Они сражались за Родину" пройдут в нижегородских учреждениях культуры 2 февраля Культура и отдых

Бесплатные показы фильма "Они сражались за Родину" пройдут в нижегородских учреждениях культуры 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, показы фильма режиссера Сергея Бондарчука пройдут в рамках всероссийской акции, посвященной 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве.

Они состоятся 2 февраля в 20:00, в день и час, символизирующие 200 дней и ночей сражения, переломившего ход всей Второй мировой войны.

В Нижнем Новгороде бесплатные показы пройдут в центре культуры "Рекорд", кинотеатрах "Орленок", "Зарница" и "Смена". Также к акции присоединятся учреждения культуры Арзамасского, Выксунского, Дзержинского и Сокольского городских округов, Богородского, Большеболдинского, Дальнеконстантиновского и Шарангского районов и других населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что более 90 документов представлено на выставке "Горьковчане – Сталинграду" в Русском музее фотографии.

Также мероприятия, посвященные юбилею победы в Сталинградской битве, пройдут в нижегородских учреждениях культуры.

Кроме того, в Светлоярском парке 4 феврале пройдет реконструкция сражения Великой Отечественной войны.