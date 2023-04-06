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Общество

В Красных Баках прошел фестиваль паралимпийского спорта для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

06 апреля 2023 12:36  [430] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

"Каждый заслуживает возможности" - под таким девизом в рабочем поселке Красные Баки прошел фестиваль паралимпийского спорта для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Спортивный праздник состоялся в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия" при поддержке общественной организации "Жить по-настоящему" и администрация Краснобаковского округа.

В мероприятии приняли участие более 100 детей, их родители и волонтеры.

Региональный координатор партпроекта Роман Пономаренко подчеркнул важность доступности спортивных мероприятий для всех граждан независимо от их физических возможностей.

"Мы хотим вдохновить наших юных участников не только на тренировки в спортзалах, но и жизненные победы. Сегодня мы видим потрясающие результаты наших спортсменов-паралимпийцев, которые успешно выступают на международных соревнованиях и доказывают, что любая трудность преодолима", - отметил он.

Фестиваль прошел в радостной и дружественной атмосфере, где все участники получили заслуженные награды и поощрения за свои достижения. В этот день дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья почувствовали себя настоящими героями. Помимо занятий спортом, участники фестиваля смогли пообщаться друг с другом, обменяться опытом и впечатлениями.

"Мы гордимся, что наш округ становится более дружественным и доступным для всех граждан. Это первый шаг к созданию полноценной инклюзивной среды, которую мы стремимся обеспечить в будущем", - сказал глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Краснобаковского муниципального округа Антон Быков.

По итогам фестиваля Роман Пономаренко заявил, что подобные мероприятия должны стать традиционными и проводиться регулярно. 

"Фестиваль паралимпийского спорта – это прекрасная возможность для детей с ограниченными возможностями здоровья показать свою силу и настойчивость. Мы готовы продолжать работу в этом направлении, чтобы создавать новые возможности и условия для развития паралимпийских видов спорта в нашем регионе", - резюмировал координатор партпроекта.

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Теги:
Единая Россия Спорт
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