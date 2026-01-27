  1. Политика
Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 10:38Студенты пользуются нейросетями почти так же активно, как сервисами с онлайн-книгами
27 января 2026 10:31Нижегородская мэрия изымает аварийный дом на Зеленодольской для сноса
27 января 2026 10:17Два рейса до Москвы задержали в Нижнем Новгороде 27 января
27 января 2026 10:00Нижегородским медикам и фармацевтам разрешили год работать без аккредитации
27 января 2026 09:24Чтобы память не угасала: в Нижнем Новгороде поздравили жителей блокадного Ленинграда
27 января 2026 09:19Чиновников и студентов привлекут к уборке снега в Нижнем Новгороде
27 января 2026 09:00Две деревни на Ваче хотят сделать селами для устранения адресной путаницы
27 января 2026 08:00Болото "Келейное Кривое" в Семеновском округе возьмут под охрану
27 января 2026 07:00Нижний Новгород отправил 1,3 тысячи тонн палочек для мороженого в Китай
26 января 2026 19:20Что можно и что нельзя коллекторам: куда жаловаться на нарушения
Общество

Нижегородским медикам и фармацевам разрешили год работать без аккредитации

27 января 2026 10:00 Общество
Нижегородским медикам и фармацевтам разрешили год работать без аккредитации

Минздрав России утвердил приказ, согласно которому срок обязательной аккредитации специалистов в сфере медицины и фармации отложен до 1 января 2027 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Решение продлевает возможность работы без аккредитации для определённых категорий медработников и провизоров, при соблюдении ряда условий. В первую очередь это касается тех, кто уже работал в 2025 году по медицинской или фармацевтической специальности, подтвержденной дипломом, но чей сертификат утратил силу в том же году.

Кроме того, допускается работа без аккредитации для специалистов с образованием, соответствующим квалификационным требованиям, установленным Минздравом РФ, профессиональным стандартам или другим действующим нормативам на момент трудоустройства.

В случае чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального или регионального масштаба, к работе без аккредитации допускаются лица, прошедшие краткосрочные обучающие программы (не менее 72 часов, из которых не менее 36 часов – практика), а также работающие под контролем старших специалистов. Такие условия распространяются на должности операционных медсестёр и медсестёр-анестезистов.

Также допускается работа специалистов со средним медицинским образованием, при наличии годового стажа по профильной должности и прохождении дополнительного обучения.

Для лиц с иным образованием, не соответствующим установленным требованиям, предусмотрена возможность работать при наличии более чем пятилетнего стажа и завершенной профессиональной переподготовки по соответствующему направлению.

Однако Алексей Никонов призвал медиков и провизоров не расслабляться. "Готовьте документы в соответствии с графиком ФАЦ", - написал он.

Ранее сообщалось, что отсрочка связана с тем, что в ряде регионов, в частности в Нижегородской области, многие опытные врачи и провизоры оказались отстранены от работы из-за отказов в аккредитации. Часто причиной становились неточности в записях трудовых книжек.

Теги:
Врачи Медицина и здоровье Минздрав
