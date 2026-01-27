10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Два рейса до Москвы задержали в Нижнем Новгороде 27 января

27 января 2026 10:17 Общество
Два рейса до Москвы задержали в Нижнем Новгороде 27 января

Фото: Аэропорт имени Чкалова

В нижегородском аэропорту задержаны два рейса в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 9:15, перенесли на 12:15. Согласно табло, регистрация на рейс уже началась. Также отложен вечерний рейс авиакомпании "Россия". Вместо 21:15 вылет ожидается в 03:45 28 января.

Ранее Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании московского авиаузла из-за сильного снегопада, который прогнозируется с 27 по 29 января. Ведомство не исключает задержек и отмен рейсов. 

"Это связано с необходимостью уборки взлетно-посадочных полос и перронов, а также обработки самолетов противообледенительными средствами. Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб", — подчеркнули в Росавиации.

Пассажирам рекомендовано отслеживать актуальную информацию о рейсах через онлайн-табло, а также чат-боты аэропортов и авиакомпаний.

На данный момент известно о закрытии аэропорта Шереметьево. Он не будет принимать рейсы с 09:00 до 12:00 (по московскому времени).

Ранее сообщалось, что более 20 сантиметров снега может выпасть в Нижнем Новгороде 27 января.

Ранее сообщалось, что более 20 сантиметров снега может выпасть в Нижнем Новгороде 27 января.

