Общество

Чтобы память не угасала: в Нижнем Новгороде поздравили жителей блокадного Ленинграда

27 января 2026 09:24 Общество
Чтобы память не угасала: в Нижнем Новгороде поздравили жителей блокадного Ленинграда

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В центральной районной библиотеке им. Бориса Панина состоялась встреча с ветеранами-блокадниками, проживающими в Советском районе Нижнего Новгорода. Мероприятие организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия» и местным отделением партии «Единая Россия» Советского района.

«Наше традиционное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, – это возможность в очередной раз сказать слова благодарности людям, которые показали всему миру, что такое стойкость, мужество и величие человеческого духа. Истории ветеранов о тех непростых днях трогают сердца каждого. Такие встречи важны для диалога между поколениями, для того, чтобы не потерять связь с историческим прошлым нашей страны», – отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Юрий Балашов.

У каждого из жителей блокадного Ленинграда своя история, но все они о стойкости духа и вере в Победу. За 872 дня фашистской блокады погибло свыше 630 тысяч человек. Зимой были сильные морозы, а еды не хватало: дети получали всего по 125 грамм хлеба в день. Единственной связью Ленинграда с Большой землей стала «Дорога жизни» — путь через Ладожское озеро. Из окруженного города удалось эвакуировать 1,7 млн. человек. 

Владимир Анатольевич Свердлов потерял отца в блокадном Ленинграде и уехал с семьёй в г. Шатки Горьковской области. Там его мама работала в детском доме, где заботилась об эвакуированных детях, оставшихся без родителей. 

Людмилу Ивановну Лебедеву во время эвакуации в Горький спасли солдаты, которые заботились о них с братом, когда мама отстала от поезда. 

Ленинградка Лариса Александровна Большакова в 1942 году потеряла родителей и оказалась в детском доме. Вместе с сестрой их направили в Городец, где они обрели новую семью. 

Семья Риммы Ивановны Ксенафонтовой в 1942 году была эвакуирована из Ленинграда в Казахстан, а два года назад в Нижний Новгород её перевезла дочь. 

Тамара Яковлевна Капитанова родилась в семье военного и медсестры. Её отец был направлен на службу в Ленинград, где семья и застала войну. В 1943 году Тамару Яковлевну эвакуировали в Казахстан, а позже в Горький. С семьей она воссоединилась только в 1946 году.

Сейчас ветераны ведут активную работу в городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Они встречаются с молодежью, рассказывают им о героизме ленинградцев и их бессмертных подвигах.

«Трагические, незабываемые события блокады очень тяжело отразились на жителях Ленинграда. Героическая борьба не только взрослого населения, но и детей продолжалась всё время. Дети трудились у станков, помогали носить воду, топить печи, выносили раненых бойцов. Живых свидетелей блокады осталось мало, поэтому нам важно передать память о тех событиях молодому поколению. Я горжусь блокадниками и хочу, чтобы в мире воцарилось спокойствие, а люди не видели войны и тех, событий, которые выпали на нашу долю», – поделилась председатель Советского отделения общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Тамара Яковлевна Капитанова.

Для ветеранов с музыкальными номерами выступили местные творческие коллективы. Ученики школы №151 показали спектакль по произведению «А зори здесь тихие».

Ветеранов-блокадников поздравили с праздником, поблагодарили за их мужество, стойкость и вручили подарки от местного отделения партии «Единая Россия».

 «Жители блокадного Ленинграда пережили нечеловеческие тяготы. Их подвиг — это история высочайшей стойкости и героизма. Мы преклоняемся перед ними и чтим память о тех, кто мужественно прорывал блокаду. Эта история — наша общая память, которую необходимо бережно передавать из поколения в поколение. Мы благодарны ветеранам, которые ведут эту работу, делясь правдой из первых уст. Желаем им долгих лет и крепкого здоровья!», – отметил первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Артём Рыбаков. 

Также к поздравлениям ветеранов присоединились активисты «Молодой Гвардии Единая Россия». В Канавинском районе они навестили жительницу блокадного Ленинграда Ольгу Михайловну Карпилину. Поздравили ветерана с памятной датой, вручили цветы и памятные подарки, а за чашкой чая узнали, как складывалась жизнь после войны.

Эта встреча стала для молодых людей настоящим живым уроком истории, который невозможно получить из учебников.

«Сохранение живой исторической памяти — это не абстрактные слова, а конкретные дела и встречи. Пока рядом с нами живут люди, прошедшие блокаду и войну, мы обязаны слушать их, быть рядом, помогать и передавать их истории следующим поколениям. Это основа нашей благодарности и нашей ответственности», — отметил лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», ветеран СВО Роман Зыков.

Напомним, что проект «Историческая память» направлен на реализацию народной программы «Единой России». Цель проекта — сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи, противодействие попыткам фальсификации истории, социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных