ЗСНО отложило инициативу Сарова о расширении льгот по транспортному налогу Общество

Законодательную инициативу о расширении льгот по транспортному налогу вернули на доработку. Как пишет "Коммерсантъ-Приволжье", об этом стало известно на заседании комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания.

В ноябре 2025 года депутаты Саровской городской думы предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога, если двигатель их автомобиля имеет мощность от 150 до 200 лошадиных сил. Семейные пары с детьми до 23 лет, если старший ребенок учится очно, также предполагалось отнести к категории многодетных.

Однако в правительстве Нижегородской области инициативу сочли преждевременной. Было указано, что невозможно рассчитать точный объем потенциальных потерь бюджета из-за неопределённости числа семей, которые захотят воспользоваться льготой. Как подчеркнул председатель профильного комитета ЗСНО Александр Шаронов, бюджет на 2026 год уже утвержден, и внесение изменений в настоящее время затруднительно.

Кроме того, у депутатов возникли сомнения относительно реального владения многодетными семьями автомобилями с двигателями мощностью от 150 до 200 л.с.

В результате разработчикам инициативы предложили доработать её совместно с областным правительством. Авторы проекта согласились и отложили рассмотрение вопроса до внесения дополнений.

Ранее сообщалось, что многодетных нижегородцев освободили от платы за парковку.