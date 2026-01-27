  1. Политика
Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 11:43Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году
27 января 2026 11:27Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
27 января 2026 11:11ЗСНО отложило инициативу Сарова о расширении льгот по транспортному налогу
27 января 2026 11:06Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автобусах
27 января 2026 11:03АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку участникам СВО 
27 января 2026 10:47Строители начали возводить станционный комплекс метро на Сенной
27 января 2026 10:38Студенты пользуются нейросетями почти так же активно, как сервисами с онлайн-книгами
27 января 2026 10:31Нижегородская мэрия изымает аварийный дом на Зеленодольской для сноса
27 января 2026 10:17Два рейса до Москвы задержали в Нижнем Новгороде 27 января
27 января 2026 10:00Нижегородским медикам и фармацевтам разрешили год работать без аккредитации
Общество

ЗСНО отложило инициативу Сарова о расширении льгот по транспортному налогу

27 января 2026 11:11 Общество
ЗСНО отложило инициативу Сарова о расширении льгот по транспортному налогу

Законодательную инициативу о расширении льгот по транспортному налогу вернули на доработку. Как пишет "Коммерсантъ-Приволжье", об этом стало известно на заседании комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания.

В ноябре 2025 года депутаты Саровской городской думы предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога, если двигатель их автомобиля имеет мощность от 150 до 200 лошадиных сил. Семейные пары с детьми до 23 лет, если старший ребенок учится очно, также предполагалось отнести к категории многодетных.

Однако в правительстве Нижегородской области инициативу сочли преждевременной. Было указано, что невозможно рассчитать точный объем потенциальных потерь бюджета из-за неопределённости числа семей, которые захотят воспользоваться льготой. Как подчеркнул председатель профильного комитета ЗСНО Александр Шаронов, бюджет на 2026 год уже утвержден, и внесение изменений в настоящее время затруднительно.

Кроме того, у депутатов возникли сомнения относительно реального владения многодетными семьями автомобилями с двигателями мощностью от 150 до 200 л.с.

В результате разработчикам инициативы предложили доработать её совместно с областным правительством. Авторы проекта согласились и отложили рассмотрение вопроса до внесения дополнений.

Ранее сообщалось, что многодетных нижегородцев освободили от платы за парковку. 

Ранее сообщалось, что многодетных нижегородцев освободили от платы за парковку.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных