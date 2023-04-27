Генпрокуратура сообщила о росте рисков терактов и диверсий в России Происшествия

Генпрокурор России Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации заявил о том, что риски совершения диверсий и террористических актов в различных частях страны существенно выросли. Об этом сообщил телеканал "360".

Краснов отметил, что ведомство завершает проверку исполнения органами местного самоуправления и региональной власти исполнения законодательства о гражданской обороне и противодействии терроризму.

"Совместно с контролирующими и правоохранительными органами проводится проверка социальных учреждений, пунктов размещения вынужденных переселенцев, критически важной и транспортной инфраструктуры, мест скопления людей", — добавил генпрокурор.

Краснов подчеркнул, что итоги проверки рассмотрят главы правоохранительных органов на координационном совещании, после чего будут приняты дополнительные меры для повышения антитеррористической защищенности.

Накануне ФСБ пресекла теракт в госпитале Минобороны в Севастополе, а также в Санкт-Петербурге.