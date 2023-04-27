Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
28 апреля 2023 15:22  [172] Бывшего министра соцполитики Нижегородской области поместили под домашний арест из-за взятки
28 апреля 2023 14:02  [232] Полицейские задержали в Дзержинске 16-летнего студента, причастного к обману пенсионеров
28 апреля 2023 11:26  [191] Велосипедист погиб под колесами грузовика на улице Стрелковой в Нижнем Новгороде
28 апреля 2023 09:17  [231] Председатель КУМИ Дзержинска задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
27 апреля 2023 12:38  [327] Нижегородская прокуратура проверяет информацию о хлопке на предприятии в поселке Кудьма
27 апреля 2023 09:58  [311] Нижегородские полицейские пресекли деятельность наркопритона на бульваре Мира
26 апреля 2023 18:09  [158] Генпрокуратура сообщила о росте рисков терактов и диверсий в России
26 апреля 2023 17:31  [415] Тело ребёнка обнаружено в акватории Волги в Кстовском районе
26 апреля 2023 09:08  [868] Три человека погибли в ДТП около Лыскова утром 26 апреля
25 апреля 2023 12:06  [363] Сверток с наркотиками нашли у жительницы Балахнинского района
Происшествия

Генпрокуратура сообщила о росте рисков терактов и диверсий в России

26 апреля 2023 18:09  [158] Происшествия

Генпрокурор России Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации заявил о том, что риски совершения диверсий и террористических актов в различных частях страны существенно выросли. Об этом сообщил телеканал "360".

Краснов отметил, что ведомство завершает проверку исполнения органами местного самоуправления и региональной власти исполнения законодательства о гражданской обороне и противодействии терроризму.

"Совместно с контролирующими и правоохранительными органами проводится проверка социальных учреждений, пунктов размещения вынужденных переселенцев, критически важной и транспортной инфраструктуры, мест скопления людей", — добавил генпрокурор.

Краснов подчеркнул, что итоги проверки рассмотрят главы правоохранительных органов на координационном совещании, после чего будут приняты дополнительные меры для повышения антитеррористической защищенности.

Накануне ФСБ пресекла теракт в госпитале Минобороны в Севастополе, а также в Санкт-Петербурге.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура Терроризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph