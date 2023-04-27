Игорь Норенков: "Благодаря мерам поддержки, инициированным губернатором, предприятия оперативно адаптировались к сложившимся условиям" Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 3 мая провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой рассказал об экономике региона и реализуемых проектах.

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков прокомментировал это мероприятие отметив, что на встрече особое внимание было уделено вопросам развития промышленности.

"Промышленность – один из основных секторов экономики региона, и влияние санкций на него оказалось наиболее ощутимым. В 2022 году санкции затронули практически все отрасли. Предприятия столкнулись с ограничениями по поставкам целого ряда комплектующих из-за рубежа, невозможностью получения оплаты из западных стран по уже заключенным контрактам, повышением цен на закупку сырья, отказом от работы крупнейших логистических компаний, ростом процентной ставки по кредитам, резким сокращением существующих рынков сбыта. Поэтому одним из приоритетов стало развитие импортозамещения. Для решения этих задач в 2022 году по поручению губернатора был создан Центр импорта и импортозамещения", - рассказал Игорь Норенков.

Он добавил, что проблемы предприятий решались разными инструментами – подбором поставщиков по параллельному импорту, отечественных производителей аналогов импортной продукции, локализацией производства импортозамещающей продукции.

"Благодаря мерам поддержки, инициированным губернатором, предприятия оперативно адаптировались к сложившимся условиям работы, продолжили реализацию инвестиционных проектов. В 2022 году в регионе был применен рекордный комплекс финансовой поддержки промышленных предприятий. По итогам прошлого года общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом составил 1 трлн 682 млрд рублей, что на 12% выше уровня 2021 года! По решению губернатора Нижегородской области более чем на 700 млн рублей был докапитализирован региональный фонд развития промышленности, что позволило профинансировать 61 заявку на 924 млн рублей. Активно велась работа по привлечению средств федерального бюджета на поддержку региональных предприятий. Всего в рамках 25 программ Минпромторга России нижегородские предприятия получили более 23 млрд рублей", - сказал депутат.

Он отметил, что серьезное внимание было уделено предприятиям оборонно-промышленного комплекса, перед которыми стоят серьезные амбициозные задачи.

"Сейчас такие предприятия работают в усиленном режиме, некоторые перешли на двух- и трехсменные режимы работы и, очевидно столкнулись с кадровым дефицитом. Рост объемов гособоронзаказа сделал актуальными вопросы сохранения и подготовки кадров, которые и так стояли достаточно остро. Решаем общими усилиями – правительства области, депутатов, предприятий, учебных заведений и общественных объединений бизнеса", - продолжил парламентарий.

Еще одним драйвером развития экономики региона он назвал инвестиции, которые также стали темой обсуждения на встрече Владимира Путина и Глеба Никитина. За 6 лет объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос в 1,3 раза и по итогам 2022 года составил 462,1 млрд рублей с темпом роста 100,9% в сопоставимых ценах.

"Безусловно, все вопросы, которые Глеб Никитин доложил президенту России, имеют важное стратегическое значение для нижегородцев и страны в целом", - заключил Игорь Норенков.