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Политика

Ольга Щетинина: "Качество, которое ярко характеризует Глеба Никитина, – инициативная настойчивость"

06 мая 2023 16:16  [86] Политика
Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

Ольга Щетинина, первый заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области, прокомментировала итоги встречи губернатора Глеба Никитина с президентом России Владимиром Путиным.

"Как коренная нижегородка, я рада, что такой управленец, как Глеб Сергеевич Никитин, профессионал высочайшего уровня, входящий в топ федеральных политиков, связывает своё будущее с работой по развитию Нижегородской области. Верю, мы продолжим нашу системную работу по реализации стратегии развития Нижегородской области, которую сформировали вместе с нижегородцами пять лет назад.

Сегодня реализация стратегии – это создание крупных научно-образовательных центров, реализация программ поддержки инноваций, создание IT- кампуса мирового уровня, поддержка молодых учёных. Все это работает на развитие потенциала Нижегородской области как научно-образовательного и промышленного центра. Изменился подход к организации профессионального образования – подготовка специалистов ведется вместе с нашими промышленными предприятиями, исходя из потребностей экономики региона.

Особый запрос при формировании стратегии был на развитие инфраструктуры социальной сферы. Приятно, что именно с нижегородской земли стартовала программа капитального ремонта школ. Реализуется программа капитального ремонта объектов здравоохранения, строительства ФАПов, идёт капитальный ремонт детской областной больницы, открываются модельные библиотеки и обновлённые дома культуры. Все это непосредственно влияет на повышение уровня качества жизни нижегородцев. Мы гордимся успехами молодых хоккеистов "Чайки" и ХК "Торпедо", с нетерпением ждём завершения строительства ледового дворца. Это ещё один шаг на пути реализации стратегии развития региона.

Наш Нижний Новгород стал первой Молодёжной столицей России. Приятно, что сейчас к нам приезжает больше ребят, чем уезжает, а молодёжь, которая учится в Москве или Санкт-Петербурге, возвращается в Нижегородскую область, связывая с ней своё будущее.

Владимир Путин отметил качество, которое, как мне кажется, очень ярко характеризует Глеба Никитина – инициативная настойчивость. Безусловно, мы бы не справились со всеми этими программами социального, инфраструктурного, дорожного развития, жилищного строительства, если бы не привлекали федеральные ресурсы; здесь нашему губернатору нет равных", - сказала Ольга Щетинина.

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Теги:
Глеб Никитин Мнения Ольга Щетинина
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