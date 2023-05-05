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Артем Кавинов: "Глеб Никитин - человек слова и дела"

08 мая 2023 13:15  [57] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области прокомментировал заявление Глеба Никитина о готовности повторно участвовать в выборах на пост губернатора.

"Я был уверен, что Глеб Сергеевич будет повторно участвовать в выборах на пост губернатора. Было бы жаль, если бы всё стало развиваться по иному сценарию. А как по-другому? Сотни важных, уже реализованных проектов в рамках Стратегии развития региона. Часть из них еще предстоит завершить: это и комплексное развитие сельских территорий, и поддержка промышленности, а также спортивная "кузница" и полный разрыв шаблонов в "молодёжке"! А еще модернизация здравоохранения, образования, речного сообщения и развитие грузопассажирских перевозок, туристическая суперпривлекательность региона!

Мы, действительно, смогли достичь многого благодаря федеральному ресурсу губернатора и его личному участию в насыщенной повестке большинства календарных событий региона. Продолжают работать почти два десятка верфей, три четвертых из которых - это наш северный округ, профильные "кулибинские" производственные площадки и прорывные конструкторские бюро. Российские водные просторы "бороздят" нижегородские "Метеоры" и "Валдаи".

В северных районах впервые за долгое время появились хорошие дороги – качественные, безопасные, с отличным покрытием, тротуары в поселках, новые современные спортивные объекты, например, ледовый комплекс "Хохлома-арена" в Ковернино или новый зал художественной гимнастики в Заволжье. А задел по новой ледовой арене на Стрелке? Ну и, конечно же, губернаторское слово про газ и строительство метро в Сормове - инвестиционная программа подписана и идет в соответствии с графиком. И это совсем небольшая часть всех инициированных Глебом Сергеевичем проектов. Если перечислять все и подробно, уйдет не один час. Причем реализованы они были в не самое спокойное время для нашей страны – чего только стоили ограничения, связанные с пандемией и санкциями...

Отдельно выделю работу в части поддержки наших ребят в зоне СВО. Бываю там в командировках с первых дней ежемесячно и слышу слова благодарности всем жителям, волонтерам, организациям, промышленным предприятиям нашего региона, которых удалось объединить и сплотить для решения одного общего дела. Если чего-то не хватает, по поручению губернатора обеспечивают в кратчайшие сроки. Да и мы рядом! Зачастую не ждём поручений. Решаем задачи по мере своих сил и оперативно. Знаю одно: если будет крайне сложная "засада" и, казалось бы, тупик, я всегда могу рассчитывать на его оперативное включение и помощь в решении порой даже не решаемой, казалось бы, задачи, и люди это очень ценят!

Работа проделана большая, масштабная, но впереди её не меньше. Глеб Никитин - человек слова и дела, упорный, с твердым характером, с таким руководителем региону многое по плечу! Вместе с коллегами-депутатами Госдумы рады быть с ним в единой команде!" - отметил Артем Кавинов.

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Теги:
Глеб Никитин
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