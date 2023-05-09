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Политика

Игорь Седых стал министром социальной политики Нижегородской области

19 мая 2023 14:03  [82] Политика
Фото: сайт правительства Нижегородской области

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Игорь Седых с 19 мая возглавил министерство социальной политики Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Ранее Игорь Седых был директором АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" и депутатом Законодательного собрания региона.

Игорь Седых неоднократно отмечен государственными и ведомственными наградами, в том числе, Благодарностью губернатора Нижегородской области, Благодарностью председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, а также Благодарностью Президента России.

Напомним, что прежний министр соцполитики региона Наталья Исаева в конце апреля покинула свой пост. Позднее Игорь Седых досрочно сложил с себя полномочия депутата нижегородского Заксобрания.

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