Нижегородские ученые разрабатывают технологию зарядки телефона от тепла рук Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ученые ННГУ им. Н.И. Лобачевского ведут разработку пленки, способной заряжать смартфоны без подключения к розетке или внешнему аккумулятору за счет тепла человеческого тела. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, выработка тока происходит за счет разницы температур человеческого тела и окружающей среды. Эффективнее всего это происходит в холодное время года, однако перепада даже в 10 градусов Цельсия вполне достаточно для запуска процесса генерации.

Ученые уже получили первые опытные образы пленки, но запуск в массовое производство тормозится невысоким коэффициентом полезного действия.

Как рассказал руководитель команды разработчиков Михаил Дорохин, для повышения КПД комбинируются различные слои пленки.

"Задача максимум — материал должен быть размером со смартфон, должен крепиться к нему", - отметил он.

Термоэлектрическая пленка получается из соединений кремния с хромом, железом и марганцем методом спекания при температуре до 1800 градусов Цельсия в специальной печи. Далее она наносится на подложку с низкой теплопроводностью из стекла, слюды или сапфира.

Планируется, что образец по размерам как смартфон, способный заряжать устройство, будет получен через 5-7 лет.

Также эта пленка может быть использована для питания кардиостимуляторов и других маломощных устройств.

Ранее сообщалось, что нижегородский НОЦ с 2019 года привлек почти 1 млрд рублей на научные разработки.