Участники территориальной стратегической сессии предложили развивать экотуризм в Гагинском районе Общество

Фото: газета "Гагинские вести"

Территориальная стратегическая сессия по вопросу актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Гагинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 60 активных жителей территории.

"В Гагинском муниципальном округе есть активные и неравнодушные жители, радеющие за развитие своей малой родины. У муниципалитета есть потенциал развития в различных направлениях. Когда был в округе с рабочей поездкой, увидел много интересного, особенно в сфере образования и культуры. Обязательно нужно реализовать все имеющиеся возможности, опираясь на позицию жителей и экспертов. Формат стратсессии позволяет обсудить и затем оформить все инициативы", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ближайшие пять лет планируется провести реконструкцию музейно-выставочного комплекса в Гагине и построить туристическую площадку около родника Чуварлей.

Также запланировано строительство четырех комплексов по выращиванию индейки и четырех животноводческих ферм, модернизация ЖКХ и обновление парка пассажирского автотранспорта.

В ходе обсуждения участники стратсессии предложили развивать сельский экотуризм.

"Праздник каши, например, который проводится в Гагине уже не одно десятилетие, может стать визитной карточкой округа на гастротуристической карте региона", – сказал член экспертного совета по реализации стратегии развития Нижегородской области, депутат Законодательного собрания региона Александр Ефремцев.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе и Большеболдинском районе.