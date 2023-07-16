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Спорт

Олег Беркович: "За четыре года клуб проделал огромную работу под руководством Равиля"

21 июля 2023 17:33  [60] Спорт
Олег Беркович

Олег Беркович

Фото: соцсети Олега Берковича

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, курирующий министерство спорта, рассказал об итогах работы Равиля Измайлова на посту гендиректора ФК "Пари Нижний Новгород".

"За четыре года клуб проделал огромную работу под руководством Равиля. С очень небольшими ресурсами построил эффективную команду, эффективное управление внутри, которое смогло не только выйти в Премьер лигу, но и остаться в ней. Первый год еще ничего, а вот остаться – одна из самых сложных задач.

Выстроена система детского спорта, работает академия, работает команда "Химик", из которой к нам приходят футболисты. Плюс, что очень важно, мы расплатились с долгами, в том числе с теми долгами, которые были от прошлой команды. Это важнее достижение команды Равиля.

И, конечно, это привлечение большого спроса, что позволило не только расходовать меньше бюджета Нижегородской области, но и повышать внутреннюю эффективность команды. Плюс, оборотные средства клуба выросли в шесть раз. Это большая и очень эффективная работа.

Правительство Нижегородской области благодарит Равиля за эти четыре и года и, безусловно, мы остаемся хорошими друзьями и долгосрочными партнерами", - сказал Олег Беркович.

Напомним, 21 июля стало известно, что Равиль Измайлов покидает клуб по обоюдному согласию сторон. Пост генерального директора "Пари НН" занял замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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