Глава региона Глеб Никитин: Мы всегда должны двигаться вперед Политика

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Более пяти лет назад Глеб Никитин приехал в Нижний Новгород в новом статусе. Владимир Путин доверил ему один из важных регионов России. И эта последняя пятилетка стала одной из самых насыщенных в жизни нижегородцев. За это время решены многие проблемы, реализуются крупные проекты, создаются ОЭЗ и ТОСЭР. Губернатор Нижегородской области признался, что уже чувствует себя нижегородцем и есть достижения, которыми он удовлетворен. О драйверах развития, любимых нижегородских местах и купечестве губернатор Глеб Никитин рассказал в интервью журналистам и редакторам Нижегородского областного информационного центра и медиахолдинга ННТВ.

Пять лет как мгновение

– Глеб Сергеевич, пять лет – срок большой. За это время в регионе произошло много изменений. Что можете выделить вы, что вам больше запало в душу и чем гордитесь?

– Да, с одной стороны пять лет – большой срок. Получалось так, что на предыдущих должностях я больше пяти лет и не работал. Но здесь у меня такое ощущение, что они пролетели как мгновение, очень быстро. И если огромное количество тем я раньше воспринимал с элементом прожектерства, оказалось, что они вполне реализуемы и, более того, реализованы. Это и продолжение строительства метрополитена, и начало строительства ледового дворца, и реорганизация городского электротранспорта…

Горжусь большим проектом празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Считаю, что он стал эталонным примером проведения юбилеев для других городов. Безусловно, в Нижнем Новгороде к юбилею произошли изменения, облик города преобразился, и никто с этим спорить не будет. Это и комфорт, и инфраструктурные изменения.

Горжусь проектами и в округах Нижегородской области. Изменения произошли в системе образования, здравоохранения, идет ремонт дорог и строятся новые дорожные развязки по всему региону. В Арзамасе появилась ливневка. Теперь есть село, где появились набережная и обход – Дивеево. Запущены новые речные суда. Новую жизнь дали ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Алексеева. Оживилась акватория Волги за счет запуска "Валдаев".

Но есть вещи, которые видны в меньшей степени. Это касается экономических проектов. К примеру, когда я пришел, не было в регионе ни одной экстерриториальной зоны для работы с инвесторами. Сейчас появились территории особого социально-экономического развития, появился инновационный научно-технический центр. Появилась, развивается и в 10 раз расширена особая экономическая зона. Всё это вылилось в очень значимый результат – рост в инвестиционном рейтинге. Мы поднялись на 67 позиций, что беспрецедентно для страны.

Это, конечно, не всё, что было сделано. Но это то, чем я действительно горжусь.

– Глеб Сергеевич, за эти пять лет появились ли у вас любимые места в Нижнем Новгороде и Нижегородской области? Где вы можете отдохнуть душой, набраться сил?

– Я никогда не стеснялся говорить и еще раз скажу: я влюбился в Нижегородскую область. Она настолько разная, настолько многогранная – и с тайгой, и с южными территориями, районами с огромным историческим багажом.

Я здесь себя чувствую предельно комфортно. Люблю отдыхать на Горьковском водохранилище, называемом в народе Горе-море, очень нравится Чкаловск, люблю Дивеево и Саров, Большое Болдино. Сейчас появилось желание бывать чаще в Арзамасе. Это замечательный исторический город, купеческий центр. Мы обязательно возродим его славу, тем более появилась такая возможность: новая трасса М-12 между Москвой и Казанью проходит рядом с Арзамасом.

– Если посмотреть на нижегородцев со стороны, считаете ли вы, что у нас купеческий менталитет? Какие качества характера определяют жителей региона, в чём наши сильные стороны?

– Нижегородцы, во-первых, люди с гордостью за историю. Не Иваны, не помнящие родства. Они не оторваны от той земли, где родились. Нижегородцы осознают значимость своего региона для страны. Здесь очень сильно прослеживается связь самоидентификации региона со страной.

Русскость и российскость нижегородцев очень значительна, и в этом смысле мы, что называется, – хребет и сердце России.

А если говорить про характер – требовательность, "палец в рот не клади". Но с другой стороны – и терпимость, причем обоснованная ради конкретной цели, разумность, рациональность. Такой крепкий человек.

Нижегородец для меня – работящий, разумный, уважающий себя, способный и желающий созидать. Так я оцениваю и сейчас нижегородца. А так как я себя нижегородцем считаю, то я хочу быть таким.

– Глеб Сергеевич, вы сказали, что эти пять лет, которые вы прожили в Нижегородской области, пролетели как один миг. Эти пять лет вас как-то изменили?

– Безусловно. Во-первых, конечно же, профессиональные и общечеловеческие знания многократно выросли. За счет другого уровня работы, близости к людям и способности своими глазами увидеть их нужды, интересы и мечты. На личном уровне приятно оказывать поддержку.

– Есть ли у вас мечты, связанные с Нижегородской областью?

– Мечты, безусловно, есть. Я мечтаю и хочу, даже не так – планирую реально сделать так, чтобы Нижегородская область и Нижний Новгород стали растущей урбанизированной территорией. Чтобы не было депопуляции, чтобы мы никогда не воспринимались провинцией. Потому что это не так.

Очень хочу, чтобы миграция из Москвы в Нижний Новгород не воспринималась, как что-то из ряда вон выходящее.

Мы всегда должны двигаться вперед

– Глеб Сергеевич, вы уже затронули тему прожектёрства… Вы сами верите в планы развития Нижегородской области? В соцсетях под позитивными новостями в комментариях идет негатив, обвиняющий вас в прожектёрстве. Как вы к этому относитесь?

– Во-первых, хочу сказать, но это мое субъективное мнение, что обвинений, особенно в прожектёрстве, маниловщине или популизме стало многократно меньше, чем было в 2018-2019 годах и даже в 2020-м. Может быть, я не прав, но, по-моему, это так. Люди в основном видят, что те проекты, которые были заявлены, в большинстве случаев либо реализованы, либо реализуются. Это реальные проекты.

С другой стороны, я людей очень хорошо понимаю, и у меня это не вызывает никакого раздражения, обиды, когда пишется негатив в стиле: вот вы там дорогу открыли, а у меня во дворе провал, невозможно пройти. Это нормальная эмоциональная житейская реакция. Но могу ответить только одно: всё сразу не сделаешь. Но мы и не обещали, что всё будет сделано разом по мановению волшебной палочки.

Мы должны всегда двигаться вперед! Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года должна улучшать качество среды для каждого конкретного человека, где бы он ни жил: в самый маленькой деревне, в самом маленьком населённом пункте.

Я думаю, что эти люди в большинстве своем понимают, что всё равно власть, имея ограниченные ресурсы, должна двигаться вверх.

– Нижегородская область крайне разносторонняя – у нас есть промышленный кластер, кластер ОПК, кластер переработки сельхозпродукции, туристический кластер… На ваш взгляд как руководителя региона, на что следует в будущем сделать ставку, что будет двигать дальше Нижегородскую область вперед?

– Важно всё, и ничего нельзя упускать из виду. Да, есть регионы, которые исключительно специализированные, там гораздо проще ответить на этот вопрос. Где-то главное туризм, где-то – сельскохозяйственное производство, где-то – чистая промышленность, если есть профильный продукт. Где-то добыча нефти и угля, где-то – металлургия…

Но, друзья, у нас настолько разносторонний регион, что в этом как раз и есть наша сила! Мы мечтаем занимать лидирующие позиции и в сельхозпроизводстве, и в лесопромышленном секторе, мы говорим о том, что делаем ставку на промышленность и туризм… Но всё-таки отвечу на ваш вопрос однозначно. Я считаю, что нам нужно делать ставку на высокие технологии. Не просто на промышленность, IT или АПК, мы должны занять свою нишу. За счет высоких технологий, сохранения и закрепления мозгов, новых разработок и постоянного внедрения чего-то нового во всех имеющихся отраслях.