Почти 1,1 млн тонн зерна собрано в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Почти 1,1 млн тонн зерна собрано в Нижегородской области с начала уборочной кампании. Такие данные сообщил 21 августа министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

По его словам, уборка зерновых проходит активно и на сегодня собраны зерновые культуры на общей площади 322 тыс. га.

Всего нижегородскими аграриями уже собрано порядка 75% зерна от плана, отметил глава Минсельхоза региона.

Средняя урожайность с одного гектара составляет 35 центнеров, что выше прошлогодней на семь центнеров.

В регионе также продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца.

Кроме этого, нижегородские аграрии ведут заготовку кормов для животных (86% от плана), начался сев озимых.

Ранее сообщалось, что новый молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд рублей.

Напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.