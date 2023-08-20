Фото: НИА “Нижний Новгород”
Почти 1,1 млн тонн зерна собрано в Нижегородской области с начала уборочной кампании. Такие данные сообщил 21 августа министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
По его словам, уборка зерновых проходит активно и на сегодня собраны зерновые культуры на общей площади 322 тыс. га.
Всего нижегородскими аграриями уже собрано порядка 75% зерна от плана, отметил глава Минсельхоза региона.
Средняя урожайность с одного гектара составляет 35 центнеров, что выше прошлогодней на семь центнеров.
В регионе также продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца.
Кроме этого, нижегородские аграрии ведут заготовку кормов для животных (86% от плана), начался сев озимых.
Ранее сообщалось, что новый молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд рублей.
Напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.
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