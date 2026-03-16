Нижегородская область сэкономила почти 127 млн рублей на февральских торгах Экономика

Фото: Александр Воложанин

В феврале Нижегородской области удалось сэкономить 126,9 млн рублей по итогам проведённых торгов. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

За месяц ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" организовало 86 закупочных процедур на общую сумму 3,8 млрд рублей. Часть средств удалось сохранить при капитальном и текущем ремонте социально значимых учреждений — экономия составила 62,3 млн рублей.

Ещё 21,1 млн рублей сэкономили на содержании автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры. При закупке специальной техники бюджет сохранил 15,8 млн рублей.

Конкуренция на торгах остаётся высокой: в среднем на один состоявшийся лот в феврале поступило 8,4 заявки.

В целом за январь и февраль 2026 года экономия достигла 289,7 млн рублей. С начала года Центр размещения заказа провёл 122 торговые процедуры на 7,5 млрд рублей. На один лот в среднем подаётся 7,4 заявки.

Ранее сообщалось, что в январе регион сэкономил 162,9 млн рублей благодаря торгам.

А по итогам 2025 года экономия составила 3,7 млрд рублей.