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Спорт

"Спартакиада ТОС" собрала нижегородских активистов из всех районов города

29 сентября 2023 14:15  [97] Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Спорт объединяет всех независимо от возраста, рода занятий и физической подготовки - в этом уверены участники городской "Спартакиады ТОС", которая прошла в спортивной школе "Радий" Нижнего Новгорода. Площадка собрала любителей активного образа жизни из всех районов областного центра - почти сто человек.

В празднике спорта приняли участие восемь команд территориальных общественных самоуправлений – в каждой по восемь человек. Также поддержать своих пришли болельщики.

"Активисты ТОС – это одна большая сплоченная команда единомышленников, которые участвует в общественной жизни города; хотят сделать жизнь в своем дворе и районе лучше, комфортнее; вместе решают проблемы, выдвигают инициативы и реализуют их тоже вместе. Сегодня в Спартакиаде принимают участие председатели ТОС и активные жители. Команды у нас очень разные - и молодежь, и пенсионеры. И мы очень рады, что люди объединяются, чтобы вместе активно и с пользой провести время, пообщаться, найти новых друзей", - отметила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", депутат городской Думы Оксана Дектерева.

Командам предстояло показать свои спортивные навыки и умения, а также внимательность, ловкость и даже творческие способности в различных соревнованиях и конкурсах. На площадке царила дружественная, позитивная атмосфера. В захватывающей борьбе каждый старался не подвести своих товарищей по команде и доказать, что именно его ТОС быстрее, выше и сильнее.

Самому старшему участнику Спартакиады – 87 лет, а молодому – 19.

"На самом деле это здорово, когда самому старшему человеку 87 лет, а мне 19. И такой диалог между поколениями важен и интересен нам всем. Наши соседские центры, ТОСы, в частности, это тоже та площадка, которая объединяет разные поколения. Прекрасное мероприятие, очень сильно понравилось", - поделился впечатлениями участник команды Приокского района Алексей Анцута.

По итогам соревнований лучшей стала команда Автозаводского района.



"Мы вообще ведем активный образ жизни, в своем микрорайоне постоянно занимаемся спортом, физкультурой. Поэтому все были рады принять участие в этой Спартакиаде. Автозаводцы победители по очкам, но я считаю, что победила атмосфера спортивного азарта, дружбы и отличного настроения, которая здесь присутствовала", - рассказал участник команды Автозаводского района Сергей Круглов.

Победители и призеры были награждены кубками и медалями, почетные призы также получили самые старшие участники и активные болельщики. А все команды – зарядились энергией и дружеским общением.

"Спартакиада ТОС" организована АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" при поддержке администрации Нижнего Новгорода, региональных отделений партии "Единая Россия" и общественного движения "Волонтеры Победы".

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".

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Теги:
Единая Россия Спартакиада ТОС
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