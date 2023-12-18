Александр Вайнберг: Мы команда, и у нас отличный командир. Так что Победа будет за нами!

Александр Вайнберг
Сенатор РФ от Нижегородской области Александр Вайнберг уверен, что Владимир Путин одержит безусловную победу на президентских выборах 2024 года.
"Главный итог – это то, что проголосовали за нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Мы знали, что это будет, и это произошло. Это очень важное событие, потому что стране нужен именно такой капитан, потому что мы идем к неминуемой нашей победе. И без него это даже представить себе очень трудно. Сегодня мы с сотоварищами и однопартийцами утвердили это уже давно принятое решение. Теперь осталось его воплотить грамотно в жизнь", - сказал Вайнберг по итогам XXI Съезда "Единой России".
"Ключевое слово, которое здесь звучало: надо честными быть со своим народом. И если есть какие-то трудности, значит, об этом надо смело говорить. Если мы что-то обещаем, надо эти обещания выполнять. Я уверен, мы со всем справимся. И мы не позволим никому вмешиваться в ход выборов, какие-то инсинуации чтобы были, какой-то бред кто-то озвучивал и распространял. Мы команда, и у нас отличный командир - наш главнокомандующий. Так что Победа будет за нами!" - уверен нижегородский сенатор.
Напомним, XXI Съезд прошел 17 декабря в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Участие в нем приняли более 1000 человек со всей страны. "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты. Также была проведена ротация Высшего совета и Президиума Генсовета партии.
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