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Политика

Александр Вайнберг: Мы команда, и у нас отличный командир. Так что Победа будет за нами!

19 декабря 2023 09:46  [68] Политика
Александр Вайнберг

Александр Вайнберг

Сенатор РФ от Нижегородской области Александр Вайнберг уверен, что Владимир Путин одержит безусловную победу на президентских выборах 2024 года.

"Главный итог – это то, что проголосовали за нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Мы знали, что это будет, и это произошло. Это очень важное событие, потому что стране нужен именно такой капитан, потому что мы идем к неминуемой нашей победе. И без него это даже представить себе очень трудно. Сегодня мы с сотоварищами и однопартийцами утвердили это уже давно принятое решение. Теперь осталось его воплотить грамотно в жизнь", - сказал Вайнберг по итогам XXI Съезда "Единой России".

"Ключевое слово, которое здесь звучало: надо честными быть со своим народом. И если есть какие-то трудности, значит, об этом надо смело говорить. Если мы что-то обещаем, надо эти обещания выполнять. Я уверен, мы со всем справимся. И мы не позволим никому вмешиваться в ход выборов, какие-то инсинуации чтобы были, какой-то бред кто-то озвучивал и распространял. Мы команда, и у нас отличный командир - наш главнокомандующий. Так что Победа будет за нами!" - уверен нижегородский сенатор.

Напомним, XXI Съезд прошел 17 декабря в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Участие в нем приняли более 1000 человек со всей страны. "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты. Также была проведена ротация Высшего совета и Президиума Генсовета партии.

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Теги:
Выборы Единая Россия
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