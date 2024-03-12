Члены общественного штаба Нижегородской области посетили несколько избирательных участков Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Члены общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами президента РФ-2024 посетили два избирательных участка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и три участка в муниципалитетах Нижегородской области. Об этом сообщили в Общественной палате региона.

Член общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами президента РФ-2024, член Общественных палат РФ и Нижегородской области Валентина Цывова посетила два избирательных участка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

"Я была на двух участках, расположенных в ДК "ГАЗ". Как раз закончилась смена на автомобильном заводе, и люди шли голосовать семьями. Посмотрела, как работает полиция, проверила расположение камер. Все правила были соблюдены, наблюдатели были на местах", - отметила Валентина Цывова.

Представители штаба отметили, что общественные наблюдатели хорошо знают свои права и обязанности, имеют необходимые средства для обеспечения наблюдения.

"Мы выехали в Нижегородскую область, в городской округ Бор. Начали с участка №335, где предоставлена возможность голосования для избирателей, которые не имеют регистрации в Нижегородской области, но являются гражданами Российской Федерации. В частности, на этом избирательном участке наблюдали голосование семьи из Херсонской области. Имея российские паспорта, они осуществили свое волеизъявление. Мы побывали еще на двух участках, №333 и №334, там обратили внимание на работу наблюдателей-блогеров в аккаунтах социальных сетей. Работа общественных наблюдателей позволяет выразить уверенность в чистоте и прозрачности выборов на территории Нижегородской области", - подчеркнул эксперт общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Михаил Полянский.

"Мне очень понравилось, как организована работа в городском округе Бор в плане подготовки к выборам. Избирательные участки, на которых мы побывали, были подготовлены к приему избирателей. На местах были наблюдатели от Общественной палаты региона, Общественной палаты РФ, от кандидатов на пост президента Российской Федерации. На одном из участков мы поздравили молодого избирателя, который голосовал в первый раз, и совместно с председателем избирательной комиссии пожелали ему активной избирательной позиции в дальнейшем", - рассказал член Общественной палаты Нижегородской области Николай Михневич.

Ранее сообщалось, что почти 6,5 тысяч наблюдателей задействовано в Нижегородской области на выборах президента РФ.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.