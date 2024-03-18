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Общество

Около 120 тысяч нижегородцев проводили зиму в воскресных масленичных гуляниях

19 марта 2024 12:17  [92] Общество

Фото: Александр Воложанин

Почти 120 тысяч человек в минувшее воскресенье приняли участие в масленичных гуляниях в муниципальных парках, библиотеках и других городских площадках.

По данным департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, парк "Швейцария" посетили более 55 тысяч нижегородцев, Автозаводский 50 тысяч, парк "Дубки" - 8 тысяч, парк "Светлоярский" - 5 тысяч. Участниками культурной программы в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щелоковский хутор" посетили около 3 тысяч человек. Кроме того, масленичные мероприятия в библиотеках за три последних дня масленичной недели их посетило около 2 тысяч нижегородцев.

Как отметили в департаменте культуры, впервые за последние годы Масленицу отметили настолько масштабно. Кроме того, праздничная программа прошла во всех районах Нижнего Новгорода.

Главной локацией масленичных гуляний Приокского района стал парк "Швейцария". Здесь нижегородцы увидели концерт, приняли участие в мастер-классах и сожгли традиционное чучело. Помимо этого, на нескольких точках района были организованы праздники с конкурсами, викторинами, народными забавами и раздачей блинов. Так, в Новинках участники водили хороводы и ели баранки.

В Автозаводском районе Масленицу праздновали на 50 площадках. Праздничная программа "Масленицу мы встречаем" состоялась на территории у детской школы искусств имени А.И.Хачатуряна, которую благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" президентского нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Сормовском районе праздник в том числе отмечали на Юбилейном бульваре, у центра детского творчества на ул.Коминтерна. Для гостей были организованы тематические конкурсы, игры, викторины. Желающие могли угостится чаем и блинами.

В Ленинском районе Масленицу праздновали на 31 площадке. Праздник посетили почти 6 тысяч человек. Праздничная программа включала в себя конкурсы, различные мастер-классы и концертную программу. Праздничное настроение нижегородцам создавали ростовые куклы.

В Нижегородском районе масленичные гуляния посетили более 5,5 тысяч человек. Мероприятия прошли в школах, а также в сквере по ул.Яблоневая и в сквере "Красная горка", благоустроенном ФКГС. Все присутствующие с удовольствием пели песни, водили хороводы, ели блины и участвовали в конкурсах.

В Советском районе на муниципальных площадках масленичные гуляния посетили более 1,5 тысяч человек. Гости праздника участвовали в танцевальных флэшмобах, музыкальных конкурсах и творческих викторинах

В Московском районе праздничная программа "Масленица" прошла на площадке у Храма Иконы Божией Матери "Скоропослушница". Мероприятие посетили Владимир Кропотин и благочинный по Московскому округу Нижегородской Епархии, иерей Олег Карсаков.  Жители района пели, плясали, угощались блинами, участвовали в конкурсах и викторинах.

В Канавинском районе проводы зимы прошли в парке 1 Мая. Здесь также прошли конкурсы, викторины с призами и танцы. Кроме того, праздники были организованы в скверах, на площадках у школ, детских садов и др.

По данным департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода, праздник прошел в штатном режиме, без нарушений общественного порядка.

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Теги:
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