Молодая девушка задержана в Нижнем Новгороде за незаконный оборот наркотиков

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25-летняя девушка была задержана сотрудниками полиции во оперативных мероприятий у одного из домов по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в процессе личного досмотра у ранее не судимой девушки обнаружен и изъят свёрток с неизвестным веществом внутри. Проведенное исследование показало, что это мефедрон весом 21,569 гр.
Возбуждено уголовное дело по статье покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере. Девушка арестована. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Напомним, что с 18 по 29 марта в Нижегородской области проходит первый этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Любой гражданин сможет сообщить об известных фактах незаконного оборота наркотиков по телефону 8 (831) 268-23-32.
Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли в Семеновском округе.
Также сообщалось, что триста свертков с наркотиками изъяли у трех иностранок в Нижнем Новгороде.
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