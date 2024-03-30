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Иностранные водительские удостоверения будут действовать в России всего один год

01 апреля 2024 16:53  [55] Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

С 1 апреля в России вступают в силу правки в закон "О безопасности дорожного движения" изменятся некоторые правила дорожного движения. Об этом сообщает телеканал "360".

Как следует из документа, зарубежные права на управление автомобилем будут действовать на территории РФ один год или до получения водителем вида на жительства или российского гражданства.

"Иностранные национальные и международные водительские удостоверения [...] признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", — говорится в тексте закона.

При этом изменения в законе не затронут граждан Белоруссии.

Отмечается, что в течение года пребывания в России иностранцы смогут получить российские права, сдав теоретическую часть экзамена.

Напомним, что ГИБДД с 1 апреля начнёт требовать СНИЛС для получения водительских прав российским гражданам. А вот экзамен по вождению станет проще: сдающем разрешили допускать несколько незначительных ошибок.

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Теги:
ГИБДД ПДД Транспорт
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