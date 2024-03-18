Правила сдачи экзамена в ГИБДД изменятся в России в апреле Общество

Правила сдачи экзамена на получение водительских прав изменятся в России с 1 апреля. Как сообщает телеканал "360", с этого времени облегчается процедура экзаменации: разрешенное число штрафных баллов во время сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7.

Станет легче выполнять упражнение "разворот в ограниченном пространстве" - пятиметровый коридор увеличен до семи метров. Также на экзамене разрешили присутствовать инструктору автошколы. По мнению экспертов, это придаст ученикам уверенности.

Увеличен срок между попытками сдать экзамены. Если все три попытки провалены, то пересдать экзамен можно будет через полгода, но не позднее девяти месяцев.

Кроме того, лица лишенные прав, которые подвергались административному наказанию за вождение в пьяном виде или не выполнившие требования о прохождении медосмотра, не смогут сдать экзамен в ГИБДД в течении года.