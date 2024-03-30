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Общество

Уроки цифровой грамотности для школьников пройдут в Нижегородской области

08 апреля 2024 13:18  [91] Общество

Стартовал новый этап всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, проект организован АНО "Цифровая экономика" и VK при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

По словам министра просвещения России, просветительский проект "Цифровой ликбез" призван привить азы цифровой грамотности и помочь школьникам освоить основные принципы безопасного поведения в интернет-пространстве. 

Тема нового этапа -  беспарольный способ входа в аккаунты. Материалы проекта включают в себя видеоролик и методические материалы для педагогов, и предназначены для возрастной категории 6+. Главный герой видеороликов - блогер-рыбка Антон Корюшкин. Во время уроков школьники узнают о безопасном поведении в сети,  смогут повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

По словам вице-президента, директора по информационной безопасности VK Антона Карпова, значительную часть жизни школьники проводят онлайн. В этой связи VK постоянно проводит образовательные и просветительские  инициативы для повышения их цифровой грамотности.

"Новый выпуск "Цифрового ликбеза" поможет ребятам в интерактивном формате узнать об основах кибербезопасности на примере реальных кейсов, с которыми может столкнуться каждый. Школьники, которые заинтересуются темой, смогут разобраться на практике, какие задачи стоят перед  сотрудниками команды информационной безопасности, и узнать о разнообразии технических и нетехнических специальностей в этой сфере", — рассказал Антон Карпов.
 
Формирование цифровых навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.  Ознакомиться с материалами проекта можно на сайте.

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Теги:
Кибербезопасность Минцифры школьники
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