Уроки цифровой грамотности для школьников пройдут в Нижегородской области Общество

Стартовал новый этап всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, проект организован АНО "Цифровая экономика" и VK при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

По словам министра просвещения России, просветительский проект "Цифровой ликбез" призван привить азы цифровой грамотности и помочь школьникам освоить основные принципы безопасного поведения в интернет-пространстве.

Тема нового этапа - беспарольный способ входа в аккаунты. Материалы проекта включают в себя видеоролик и методические материалы для педагогов, и предназначены для возрастной категории 6+. Главный герой видеороликов - блогер-рыбка Антон Корюшкин. Во время уроков школьники узнают о безопасном поведении в сети, смогут повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

По словам вице-президента, директора по информационной безопасности VK Антона Карпова, значительную часть жизни школьники проводят онлайн. В этой связи VK постоянно проводит образовательные и просветительские инициативы для повышения их цифровой грамотности.

"Новый выпуск "Цифрового ликбеза" поможет ребятам в интерактивном формате узнать об основах кибербезопасности на примере реальных кейсов, с которыми может столкнуться каждый. Школьники, которые заинтересуются темой, смогут разобраться на практике, какие задачи стоят перед сотрудниками команды информационной безопасности, и узнать о разнообразии технических и нетехнических специальностей в этой сфере", — рассказал Антон Карпов.



Формирование цифровых навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным. Ознакомиться с материалами проекта можно на сайте.