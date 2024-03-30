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Экономика

Почти 32 тысячи школьников из Нижегородской области участвовали в финансовой олимпиаде

04 апреля 2024 15:54  [118] Экономика

Фото: Управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России

Стали известны итоги онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников 1–9 классов.

Как сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России, в этом году в олимпиаде приняли участие свыше 2,3 млн российских школьников, в том числе почти 32 тысячи - из Нижегородской области.

Организаторами олимпиады, которая прошла на образовательной платформе Учи.ру, стали Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в соответствии с задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который утвердил президент РФ Владимир Путин.

По данным организаторов, многие участники успешно выполнили задания, в том числе и впервые представленные на олимпиаде. Школьники на примерах разбирали, что представляют собой акции и облигации, чем они отличаются друг от друга. Также участникам было предложено пройти игру-симулятор "Экологичный город", в которой нужно было выбирать наиболее эффективную стратегию инвестирования в "зеленую" энергетику. Кроме того, школьники выявляли мошенников, распределяли доходы и расходы при планировании семейного бюджета.

В соответствии с количеством набранных баллов ученики получили именные дипломы, грамоты или сертификаты.

Отмечается, что популярность олимпиады в Нижегородской области растет. В 2021 году свои знания проверили почти 10 тысяч нижегородских школьников, в 2022 году – 21,7 тысячи, в 2023 году – более 27 тысяч.
 

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Теги:
Олимпиада Финансы школьники
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