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Общество

"Тотальный диктант" в этом году впервые смогут написать ученики начальных классов

17 апреля 2024 17:05  [109] Общество

Фото: Дом народного единства

Дом народного единства в Нижнем Новгороде станет одной из площадок, где можно будет написать "Тотальный диктант". Как сообщает пресс-служба Дома народного единства, проверить себя на грамотность 20 апреля смогут не только взрослые, но и дети.

В этом году написать "Тотальный диктант" впервые смогут школьники в возрасте от 7 до 10 лет. В отличии от взрослого диктанта, школьный намного короче. Он состоит из 8-9 предложений. Для школьников разработана своя система оценивания, никто из участников не получит двоек и троек. Текст детского диктанта будет читать веселый клоун Авабука.

В этом году "Тотальный диктант"пройдет в двадцатый раз. В Нижнем Новгороде написать его можно будет на 34 площадках. Текст для взрослого диктанта подготовила известная писательница, редактор и журналист Анна Матвеева, а читать его будет актер Нижегородского академического театра драмы им. М.Горького Олег Шапков

Что бы стать участником акции необходимо выбрать место и пройти процедуру регистрации. В день акции при себе нужно иметь паспорт. Подробную информацию можно найти сайте "Нижний Новгород".

СПРАВКА.

"Тотальный диктант"— ежегодная просветительская акция, которая провидится с целью объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски грамотно. Организатор акции — фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Общественный проект реализуется силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.
        

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Теги:
Дом народного единства Тотальный диктант
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