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Общество

Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан в Сергаче

19 апреля 2024 16:36  [96] Общество

Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан в Сергаче 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, 22 апреля с 11:00 до 13:00 состоится прием граждан и представителей организаций в Сергачском районном отделении судебных приставов ГУФССП по региону по адресу: г. Сергач, поселок Юбилейный, 16А.

Прием проведет руководитель ГУФССП России по Нижегородской области – главный судебный пристав Нижегородской области полковник внутренней службы Александр Викторович Юдин.

Записаться на прием к руководителю ГУФССП России по Нижегородской области можно по телефону: 8 (831) 223-29-82.

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Теги:
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