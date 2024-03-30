Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан в Сергаче Общество

Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан в Сергаче 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, 22 апреля с 11:00 до 13:00 состоится прием граждан и представителей организаций в Сергачском районном отделении судебных приставов ГУФССП по региону по адресу: г. Сергач, поселок Юбилейный, 16А.

Прием проведет руководитель ГУФССП России по Нижегородской области – главный судебный пристав Нижегородской области полковник внутренней службы Александр Викторович Юдин.

Записаться на прием к руководителю ГУФССП России по Нижегородской области можно по телефону: 8 (831) 223-29-82.