Университет Лобачевского и IT-компания AXELOT подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: сайт ННГУ

Университет Лобачевского и российская IT-компания AXELOT подписали договор о сотрудничестве. Как сообщается на сайте вуза, в рамках соглашения откроется новая лаборатория на базе кафедры "Торговое дело" Института экономики. Разработка соответствующей программы уже начата.

Согласно сообщению, лаборатория станет исполнением практико-ориентированного подхода при подготовке специалистов торгового дела. У учащихся вуза появится доступ к прикладным программам и оборудованию, которые помогут им освоить знания и практический опытом в сфере логистики. После получения необходимых навыков студентам вручат сертификат от AXELOT, который поможет будущим выпускникам при дальнейшем трудоустройстве.

Напомним, ранее сообщалось, что ННГУ и Аньхойский университет будут обмениваться студентами в рамках сотрудничества.

Кроме того, ранее сообщалось, что Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского подписал трёхстороннее соглашение о научном и образовательном сотрудничестве