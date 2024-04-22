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Общество

Университет Лобачевского и IT-компания AXELOT подписали соглашение о сотрудничестве

05 мая 2024 18:13  [42] Общество

Фото: сайт ННГУ

Университет Лобачевского и российская IT-компания AXELOT подписали договор о сотрудничестве. Как сообщается на сайте вуза, в рамках соглашения откроется новая лаборатория на базе кафедры "Торговое дело" Института экономики. Разработка соответствующей программы уже начата.

Согласно сообщению,  лаборатория станет исполнением практико-ориентированного подхода при подготовке специалистов торгового дела.  У учащихся вуза появится доступ к прикладным программам и оборудованию, которые помогут им освоить знания и практический опытом в сфере логистики. После получения необходимых навыков студентам вручат сертификат от AXELOT, который  поможет будущим выпускникам при дальнейшем трудоустройстве.

Напомним, ранее сообщалось, что ННГУ и Аньхойский университет будут обмениваться студентами в рамках сотрудничества.

Кроме того, ранее сообщалось, что Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского подписал трёхстороннее соглашение о научном и образовательном сотрудничестве 

 

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Теги:
IT ННГУ Сотрудничество
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