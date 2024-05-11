"Ростелеком" обеспечил работу умных счётчиков для "ТНС энерго Нижний Новгород" Общество

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" предоставил "ТНС энерго Нижний Новгород" более 27 тысяч сим-карт для работы интеллектуальных приборов учета энергоресурсов. Данные о расходах электроэнергии передаются в реальном времени по мобильным каналам связи Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома"). Для передачи информации используется технология межмашинного взаимодействия M2M (machine-to-machine). Она позволяет энергоснабжающей организации автоматизировать сбор показаний со счетчиков и повысить собираемость платежей.

Как рассказали в пресс-службе "Ростелекома", для реализации проекта специалисты компании проверили устойчивость покрытия сетью GSM в местах установки счетчиков, настроили удаленный защищенный доступ к приборам учета и прописали на сим-картах атрибуты мобильных точек. Для клиента также был проведен детальный анализ трафика и разработан индивидуальный тарифный план.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региональной дирекции "Волга" ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева рассказала, что проект по организации удаленного доступа к приборам учета реализуется для “ТНС энерго Нижний Новгород” с 2021 года и постоянно масштабируется.

"Для качественной работы сервиса необходима устойчивая мобильная связь. Широкое покрытие мобильной сетью Tele2 в регионе позволяет повсеместно использовать M2M-технологию даже на самых удаленных территориях. До конца года “Ростелеком” предоставит заказчику еще 20 тысяч сим-карт", - уточнила она.

Умные счетчики работают на базе платформы удаленного управления сим-картами "M2M контроль". В личном кабинете сервиса клиент может определять местоположение устройств, просматривать активность сим-карт и контролировать расходы.

Начальник департамента систем учета и развития "ТНС энерго НН" Алексей Незамайков отметил, что в настоящее время в многоквартирных домах Нижегородской области установлено более 33 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

"Умный счетчик — это высокотехнологичное оборудование отечественного производства. Счетчики электроэнергии работают в составе интеллектуальной системы учета и в автоматическом режиме фиксируют и передают в систему большое количество параметров электрической сети, в том числе — показания потребления электроэнергии в реальном времени. Кроме того, прибор учета имеет надежную защиту от несанкционированного вмешательства в его работу. С введением умных счетчиков намного эффективнее стала и процедура ограничения электроэнергии неплательщикам. Ранее необходим был выезд специалиста, теперь все действия производятся дистанционно", - сообщил представитель ресурсоснабжающей компании.

"Ростелеком" обеспечивает работу М2М-устройств в различных сферах: ЖКХ, сельском хозяйстве, промышленности, ретейле, банковском секторе. С помощью сим-карт провайдера крупные и небольшие компании отслеживают местоположение транспорта, следят за расходом топлива, контролируют логистику, обеспечивают работу контроллеров и систем видеонаблюдения.