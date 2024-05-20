Студенты из 12 регионов России участвуют в "НЕЙМАРК.Хакатоне" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде проходит "НЕЙМАРК.Хакатон". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в нем принимают участие студенты регионов-участников конференции и те, кто планирует присоединиться к федеральному проекту "Создание сети современных кампусов", который реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". В общей сложности в IT-марафоне участвуют 70 студентов из 12 регионов России.

Организаторами "НЕЙМАРК.Хакатона" являются Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Нижегородской области, межвузовский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" при поддержке регионального центра развития талантов "Вега", НИУ "Высшая школа экономики" в Нижнем Новгороде, Нижегородский НОЦ и "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области".

Методику проведения хакатона в этом году создали эксперты НИУ "Высшая школа экономики" в Нижнем Новгороде вместе с Институтом образования НИУ ВШЭ. Оценивать проекты будут эксперты в области науки и ИТ: Альфа-Банк, Positive Technologies, Innostage, Т1, Сбер, Yadro, РТК-ЦОД, "Эр-Телеком", АНО "Цифровая экономика".

Участники форума разработчиков должны будут сформировать техническое задание по "идеальному университетскому кампусу" к проектам цифровых сервисов, пространственного дизайна и совершенствования административных служб. Разработчики наиболее перспективных решений получат денежные призы от компаний-экспертов, а также нематериальные вознаграждения такие как право стажировки в АНО "Цифровая экономика", участия в форуме Positive Tech Day и сертификат на прохождение образовательной программы.

По словам директора АНО "НЕЙМАРК" Валерия Черепенникова, в настоящее время в Нижегородской области действуют около 2 тысяч компаний, которые задействованы в ИТ-отрасли и смежных с ней областях. Большинство из них готовы делиться опытом и знаниями, проводить совместные мероприятия с ИТ-кампусом "НЕЙМАРК" с целью развития ИТ-отрасли и обучения подрастающего поколения.

Отмечается, что студенческий "НЕЙМАРК.Хакатон" проходит в Нижнем Новгороде уже второй раз. В прошлом году обладателем гран-при хакатона стала команда из Нижнего Новгорода с проектом "СтудАртДвиж". Студенты представили рекомендательную онлайн-систему для путешествий внутри "умного" кампуса, самовыражения в искусстве и творческих коллабораций.

Напомним, ИТ-кампус мирового уровня будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" будет развивать проекты в сфере искусственного интеллекта.