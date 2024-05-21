Росприроднадзор проведёт внеплановую проверку балахнинского "Биотехсервиса" Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области проведёт внеплановую проверку балахнинского коммунального предприятия ООО "Биотехервис". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания, которая осуществляет сбор и обработку промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод Балахны, уже неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение природоохранных требований.

Факты несоблюдение экологических норм были выявлены в ходе внеплановой проверки в 2022 году. Тогда было установлено, что золошламонакопитель "Биотехсервиса", на котором размещается ил с очистных сооружений, оказывает негативное влияние на почвы.

Целый ряд нарушений был зафиксирован и в ходе плановой проверки 2023 года. В том числе, было установлено, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятием в Волгу, превышает установленные нормативы.

Кроме того, по иску Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры "Биотехсервис" обязали обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в водный объект.

Предприятию было выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 апреля 2024. Однако до настоящего времени отчёт о выполнении предписания не представлен. "Это дает основания полагать, что устранены они не были", - подчеркнули в Росприроднадзоре.

В ведомстве указали, что дальнейшее загрязнение водного объекта создаёт непосредственную угрозу здоровью граждан и может спровоцировать ЧС. Росприроднадзор по согласованию с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой с 30 мая начнёт внеплановую проверку предприятия.