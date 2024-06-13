Проезд по кольцу на улице Сусловой ограничат с 17 июня Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта по кольцу улицы Надежды Сусловой в сторону улицы Ванеева в Нижнем Новгороде будет временно ограничено.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, часть кольца около дома №28 будет перекрыта с 07:00 17 июня до 23:59 19 июня в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Водителям рекомендуют быть внимательными, заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что 15 июня будет ограничено движение транспорта по улице Бетанкура в Нижнем Новгороде из-за проведения спортивного мероприятия.

Также сообщалось, что временно ограничат движение транспорта в районе улицы Студеной, а участок улицы Ногина в Нижнем Новгороде перекроют до конца июня