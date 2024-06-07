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Общество

Участок улицы Ногина в Нижнем Новгороде перекроют до конца июня

10 июня 2024 11:17  [125] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Участок улицы Ногина в районе дома №15 перекроют до 23.59 30 июня.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии, здесь будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях.

Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что улицу Генкиной частично перекроют в Нижнем Новгороде до 19 июля

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Теги:
Ремонтные работы Транспорт
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