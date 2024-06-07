Участок улицы Ногина в Нижнем Новгороде перекроют до конца июня

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Участок улицы Ногина в районе дома №15 перекроют до 23.59 30 июня.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии, здесь будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях.
Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что улицу Генкиной частично перекроют в Нижнем Новгороде до 19 июля
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