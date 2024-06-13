Юрий Рябиков: "Если тарифы не индексируются в соответствии с реалиями, общественный транспорт будет деградировать" Общество

"Если тарифы постоянно не индексируются в соответствии с меняющимися экономическими реалиями, то общественный транспорт будет деградировать", - заявил директор компании "Ситикард", член экспертной группы по работе общественного транспорта в Нижегородской области Юрий Рябиков, комментируя предстоящее повышение стоимости проезда в Нижнем Новгороде с 1 июля.

По словам эксперта, сейчас себестоимость перевозки одного пассажира в Нижнем Новгороде составляет около 45 рублей. При этом средний доход перевозчиков составляет около 28 рублей.

Юрий Рябиков отметил, что в Нижегородской области одни из самых сильных мер господдержки социально незащищенных слоев населения. Так, школьники и студенты платят примерно 10 рублей за одну поездку, пенсионеры - 12,5 рубля. Их ценовые изменения не коснутся - это около 30% населения Нижнего Новгорода.

"Так мы мотивируем жителей города переходить на транспортные карты", - заключил эксперт.