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Экономика

Александр Шаронов: "В июньском пакете поправок в областной бюджет мы отражаем прогноз увеличения собственных налогов"

27 июня 2024 11:02  [57] Экономика

Председатель комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания Александр Шаронов рассказал о проекте изменений в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Так, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета предлагается увеличить на 8,5 млрд рублей, в частности за счет поступлений налога на доходы физических лиц – на 5,8 млрд рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 2,3 млрд рублей, налога на профессиональный доход – на 230 млн рублей.

"В июньском пакете поправок в областной бюджет мы отражаем прогноз увеличения собственных налогов. Значительная часть средств будет направлена на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в соответствии с президентским указом. Закладываем в бюджет также целевые средства, поступившие из Федерации. На заседании комитета мы рекомендовали принять проект изменений в главный финансовый документ в двух чтениях на заседании регионального парламента 27 июня", - отметил Александр Шаронов.

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Теги:
Александр Шаронов Бюджет Законодательное собрание
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