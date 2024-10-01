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Общество

Правила получения визы иностранными гражданами изменились в Нижегородской области

31 октября 2024 07:39  [34] Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области проинформировало об изменениях возможности получения визы иностранными гражданами.

В соответствии со вступившими в силу изменениями законодательства, иностранному гражданину, находящемуся в государстве, не являющемся государством его гражданской принадлежности, виза, кроме транзитной, оформляется и выдаётся при условии наличия у него документа, подтверждающего разрешение на проживание в этой стране более 180 дней. Ранее срок разрешения для получения визы составлял 90 дней.

Как пояснили в МИД РФ, подтверждающим документом, как правило, является вид на жительство, разрешение на временное пребывание, рабочая или учебная виза.

В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение этого требования влечёт за собой отказ в приёме документов на оформление виз иностранным гражданам в третьей стране, в том числе по приглашениям на въезд в РФ, оформленным территориальными органами МВД России.

Напомним, суммы государственных пошлин в сфере миграции изменились с 1 июля 2024 года.

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Теги:
МВД Миграция МИД
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