В поисках баланса: как Нижегородская область преодолевает трудности на пути к цифровому будущему Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область амбициозно заявляет о себе как о ведущем ИТ-хабе России, демонстрируя активные шаги в сфере цифровизации: инвестиции в ИТ-отрасль, развитие "умных" городских сервисов, создание Межвузовского ИТ-кампуса "Неймарк". Регион демонстрирует высокую цифровую зрелость, занимая лидирующие позиции в рейтингах по внедрению технологических решений в различных сферах. Однако, несмотря на эти успехи, на пути к цифровой трансформации область сталкивается с определенными трудностями. О том, какие препятствия тормозят движение региона к технологическим вершинам, НИА "Нижний Новгород" рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта "Яндекс Магистрали".

Дефицит кадров: тормоз цифровизации

Одна из наиболее острых проблем, тормозящих цифровизацию в Нижегородской области - дефицит ИТ-специалистов: особенно уровня middle и senior. Потребность в квалифицированных кадрах в этой сфере значительно превышает количество выпускников вузов и специалистов, готовых переехать в область.

По нашим данным, более 40% заводов и предприятий Нижегородской области заинтересованы в цифровизации, а около 75% хотят рассчитывают на то, что с помощью технологий удастся оптимизировать расходы. Однако для реализации этих планов не хватает специалистов, особенно многопрофильных. Например, необходимо большое количество ИТ-специалистов, способных решать задачи в медицине, промышленности, транспорте. Дефицит кадров замедляет внедрение новых технологий и ограничивает темпы цифровизации в целом.

Чтобы смягчить ситуацию, власти Нижегородской области предпринимают ряд мер. В регионе создается "Межвузовский ИТ-кампус Неймарк", который должен стать площадкой для подготовки ИТ-специалистов мирового уровня. Также власти активно привлекают специалистов из других регионов, предлагая льготную ипотеку, налоговые льготы и поддержку при переезде.

Однако решение проблемы дефицита кадров требует времени и комплексного подхода. Необходимо не только создавать новые образовательные учреждения, но и стимулировать интерес молодежи к ИТ-специальностям, улучшать условия работы и жизни ИТ-специалистов в регионе.

Человеческий фактор: недоверие и страх перед будущим

Помимо дефицита кадров, цифровизация в Нижегородской области сталкивается с еще одной серьезной проблемой - недоверием людей к технологиям и страхом перед их влиянием на рабочие места. Этот «человеческий фактор» становится основным тормозом для широкого внедрения цифровых решений в разных сферах жизни. Правда, стоит отметить, что в Нижнем Новгороде уровень страха, например, перед нейросетями ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Некоторые жители области все еще опасаются, что искусственный интеллект, роботизация и автоматизация лишат людей работы, сделают их ненужными. В обществе процветает страх перед неизвестным будущим, где технологии могут оказаться сильнее человека. Далеко не все готовы доверять разные задачи искусственному интеллекту - как бытовые, так и профессиональные: люди опасаются ошибочных решений от алгоритмов, сбора данных и "захвата" рабочих мест роботами.

Такое недоверие к технологиям становится барьером для внедрения цифровых решений в разных сферах. Например, предприятия откладывают автоматизацию производства, боясь сокращать штат работников. Государственные структуры не торопятся переводить услуги в онлайн, опасаясь негативной реакции населения.

Чтобы справиться с "человеческим фактором", необходимо проводить широкую информационную кампанию, рассказывать о преимуществах цифровых решений, демонстрировать реальные примеры успешного внедрения технологий. Важно убедить людей, что цифровизация не угрожает им, а наоборот, открывает новые возможности для развития и процветания.

Стоит подчеркнуть, что цифровизация не должна быть силой, которая отчуждает людей, а должна становиться инструментом, который делает жизнь проще и лучше. Именно это понимание необходимо посеять в обществе, чтобы сделать цифровизацию в Нижегородской области не просто программой реформ, а движением в более светлое и технологичное будущее.

Время — деньги: почему внедрение новых систем занимает так много времени

Не все цифровые решения можно внедрить быстро. Разработка и внедрение новых систем и ИТ-продуктов может занимать месяцы, а если это крупный сложный продукт для большой компании, то и годы. Это связано с целым рядом факторов, которые тормозят цифровое развитие в Нижегородской области.

Например, реализация ИТС (Интеллектуальной транспортной системы) в Нижнем Новгороде началась в 2021 году и всё ещё не завершена. Внедрение "умных" светофоров, детекторов транспорта, создание ситуационного центра требует значительных ресурсов, в том числе времени.

Переход к новым системам на уровне города осложняется необходимостью согласования с разными ведомствами и организациями, а также переобучения персонала и адаптации инфраструктуры. Кроме того, нередко возникают проблемы с совместимостью разных систем, что требует дополнительного времени на их интеграцию. На уровне бизнеса ограничения могут быть аналогичными - даже большое число согласований не исключено, только уже внутри компании: с этим могут столкнуться корпорации.

Еще один фактор, который замедляет цифровое развитие, - это нехватка финансирования. Внедрение новых технологий требует значительных инвестиций: как на уровне города, так и на уровне бизнеса. Нельзя сказать, что регион не получает денежной поддержки - за прошедшие 5 лет в IT-отрасль было "влито" более 770 млн рублей. Но новые проекты требуют новых денег.

В результате все это приводит к тому, что цифровые решения внедряются не так быстро, как хотелось бы. Это не только тормозит развитие отдельных сфер, но и мешает достижению глобальных целей цифровизации в целом.

Важно понимать, что цифровизация - это не спринт, а марафон. Необходимо терпение, планомерные усилия и координация действий всех участников процесса. Только в этом случае Нижегородская область сможет полностью реализовать свой потенциал в сфере цифровых технологий.

Киберугрозы: новая реальность цифрового мира

Вместе с развитием цифровых технологий растет и угроза кибератак. Нижегородская область, стремящаяся к технологическому лидерству, не исключение. Киберугрозы ставят под угрозу безопасность данных и систему цифровизации в целом.

Хакерские атаки могут привести к потере конфиденциальной информации, сбою работы критически важных систем, финансовым потерям и репутационному ущербу. В результате предприятия становится менее привлекательными для инвесторов, а граждане утрачивают доверие к цифровым сервисам.

Осознавая серьезность киберугроз, предприятиям необходимо осторожнее подходить к цифровизации и закладывать больше ресурсов на защиту. Следует инвестировать в современные системы кибербезопасности, проводить регулярные аудиты и обучать персонал методам защиты от кибератак.

Власти Нижегородской области также прилагают усилия для повышения уровня кибербезопасности. В частности, в постановлении о "Развитии цифровых технологий в городе Нижнем Новгороде" есть пункт о повышении кибербезопасности административных ресурсов. Разрабатываются новые программы по подготовке специалистов в сфере кибербезопасности, проводится информационная кампания для населения о методах защиты от кибератак.

Оптимистичный взгляд на будущее

Несмотря на существующие сложности, Нижегородская область демонстрирует уверенный прогресс в сфере цифровизации. Регион обладает большим технологическим потенциалом, активно внедряет новые решения и привлекает инвестиции.

Дефицит кадров решается за счет создания новых образовательных учреждений, а недоверие к технологиям преодолевается за счет проведения информационных кампаний. Внедрение новых систем занимает время, но происходит планомерно и эффективно. Власти и бизнес прилагают все усилия для преодоления киберугроз.

Губернатор региона оказывает активную поддержку цифровой трансформации. В числе его значимых проектов — инновационная "Школа 800" в Верхних Печёрах, которая заточена под ИТ, а также участие в программе школ лидерского уровня: в Нижегородской области такая появится в городе Бор. Также запланировано создание федерального технопарка среднего профессионального образования.

Для поддержки инноваций в области действуют региональные меры поддержки ИТ-отрасли: налоговые и ипотечные льготы, гранты на разработку ИТ-решений - например, в 2022 году запущен конкурс на гранты для компаний и ИП, которые разрабатывают ПО. Предприниматели могли получить от 1 до 10 млн рублей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, регион должен стать одним из крупнейших ИТ-хабов страны, поэтому он будет усиливать свои позиции в ИТ. А значит, и активнее проходить через цифровую трансформацию.

Благодаря инициативам губернатора Нижегородская область вошла в топ-9 регионов с высоким уровнем "цифровой зрелости", и это лишь одно из многих достижений в подобных рейтингах. Правительство области на круглом столе "Цифровая инклюзия: решения для каждого" получило благодарность за системный подход в решении задач цифровой инклюзии и лучшие региональные практики. В ближайшей перспективе поддержка новых технологий и трансформации области продолжится.

Согласно постановлению администрации Нижнего Новгорода, на развитие цифровых технологий в 2023-2028 годах запланировано выделить больше 1,4 млрд рублей. Кроме того, область входит в топ-10 регионов по реализации программы поддержки цифровизации бизнеса - субъекты малого и среднего бизнеса покупают отечественное ПО по льготным условиям: с компенсацией 50% стоимости.

Благодаря активным действиям губернатора у Нижегородской области есть все шансы стать ведущим ИТ-хабом в России. Главное, чтобы все участники региональной экономики пришли к пониманию, что цифровизация - это долгий и сложный процесс, но результат стоит усилий, и объединились. Тогда можно с уверенностью говорить, что будущее Нижегородской области - светлое и технологичное.