Базы нижегородских дорожных предприятий отремонтированы к зиме Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Базы нижегородских дорожных предприятий отремонтированы к началу зимнего сезона. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, работы провели на территориях муниципальных бюджетных учреждений "Ремонт и эксплуатация дорог", "Центр", "Дорожник".

По словам директора дептранса Андрея Житникова, парк коммунальной техники за последние годы значительно обновился. Для того, чтобы ее качественно содержать, проводить техническое обследование, оперативно переоборудовать, необходимо также иметь соответствующие условия. Поэтому в ряде районов проведен ремонт производственных баз.

В прошлом году дорожники МБУ "РЭД", которые содержат улично-дорожную сеть Московского района, переехали на новую базу на улице Коминтерна. За это время в административном здании и в гаражах провели ремонт, отремонтировали кровли и установили забор. Кроме того, для работников оборудовали кабинеты, раздевалки, душевые, обустроили пункт приёма пищи, а также кабинеты для мастеров и механиков. Также привели в порядок сварочный участок, в месте, где производится ремонт техники, выполнили асфальтировку.

Благоустраивается территория, где базируется дорожно-эксплуатационное учреждение "Центр", которое содержит улично-дорожную сеть Нижегородского района. На новую площадку сотрудники предприятия переехали 3 года назад. За это время на площадке построили новое здание для сотрудников, заасфальтировали территорию и начали ремонт второго здания. Для работников оборудовали место отдыха, на въездной группе установили шлагбаум и сторожку для охраны.

В муниципальном бюджетном учреждении "Дорожник", которое содержит территорию Канавинского района также провели ремонт. К зимнему сезону здесь отремонтировали кровлю базы и два производственных участка.

Ранее сообщалось, что свою готовность к зиме уже подтвердили Нижегородский, Советский, Канавинский, Сормовский, Автозаводский, Приокский и Ленинский районы.