Около 2 тысяч безработных нижегородцев воспользовались услугой по социальной адаптации на рынке труда Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В этом году более 2 тысяч безработных нижегородцев воспользовались услугой по социальной адаптации на рынке труда.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, государственная услуга по социальной адаптации призвана повысить шансы безработных граждан на успешное трудоустройство.

Карьерные консультанты службы занятости людей помогают соискателям составлять конкурентные резюме, освоить навыки самопрезентации, технологию проведения переговоров и планирования карьеры. Занятия проводятся в индивидуальной и групповой формах.

По данным директора нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмилы Егоровой, чаще всего в этом году за услугой обращались люди предпенсионного возраста, а также те, у кого ограниченные возможностями здоровья, граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва.

Из более чем 2 тысяч человек, которые обратились за предоставлением услуги, успешно трудоустроились 937. Так, кадровый центр помог соискателям трудоустроиться на позиции бухгалтера, оператора связи, юриста, водителя автобуса, техника-лаборанта, пожарного механика и другие.

По словам руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игоря Пантюхина, специалисты кадрового центра предварительно проводят с соискателем тестирование для выявления причин, препятствующих поиску работы, и составляют индивидуальный план предоставления услуги.

Подать заявление можно на портале "Работа России" или обратиться за помощью в службу занятости населения по месту жительства. Услуга также может быть предложена безработным по инициативе кадрового центра Нижегородской области.

Напомним, в 2023 году Нижегородская область вошла в число 17 пилотных субъектов РФ, где в рамках нацпроекта "Демография", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, был проведен проект комплексной модернизации службы занятости.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных.