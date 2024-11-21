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Экономика

Срок уплаты имущественных налогов в России истечет 2 декабря

02 декабря 2024 10:23  [90] Экономика

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц в России истекает в понедельник, 2 декабря.

Как сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств должны оплатить налоговые уведомления до конца этого дня. Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса "Заплати налоги", в личном кабинете налогоплательщика или в личном кабинете на едином портале госуслуг. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России.

Уплатить налоги можно по QR- или штрихкоду из налогового уведомления через кассу местной администрации, кассу исполнительно-распорядительного органа федеральной территории "Сириус" либо через организацию федеральной почтовой связи в случае отсутствия банка, а также через МФЦ, в котором организована возможность приема денежных средств.

Налоговые уведомления направляются по почте заказным письмом или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, личный кабинет на едином портале "Госуслуги". 

Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже с 3 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд за принудительным взысканием задолженности. Далее вопросом ее урегулирования будут заниматься судебные приставы.

Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 млн физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.

Ранее сообщалось, что долги по налогам начнут списывать со счетов россиян автоматически.

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Теги:
Имущество Налоги ФНС
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