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Общество

Число офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло в России в 2,5 раза

06 декабря 2024 10:23  [441] Общество

Фото: stock.adobe.com

Количество офлайн-платежей смартфонами в январе-ноябре текущего года выросло в 2,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках исследования аналитики изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне с января по ноябрь за 2023 и 2024 годы. Сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения "СБПэй" и Mir Pay.

Показатели у платежей по пластиковым банковским картам, несмотря на их традиционное лидерство, снизились. В этом году их доля по количеству уменьшилась до 65% с 86%, чем в прошлом году.

Отмечается, что россияне стали чаще пользоваться бесконтактными платежами смартфонами на более низкие средние чеки. Например, средняя сумма такого платежа за 11 месяцев текущего года составила 1 218 рублей, хотя год назад она была 1 727 рублей.

В число самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей в текущем году вошли: супермаркеты со средним чеком 549 рублей, фастфуд-кафе - средний чек 478 рублей, а также платежи за заказы с курьерской доставкой - средний чек 2 291 рубль.

Ранее сообщалось, что оплата лицом в торговых точках и общепите появится в России.

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Теги:
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